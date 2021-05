Namawiam, proszę, zróbcie to. Nie opowiadajcie ludziom, że gdyby nie dostali pieniędzy, czyli głosowali tak, jak wy, to ten rząd by się przewrócił. Zobaczycie, jak będzie głosował w tej sprawie pan Ziobro i wasza wielka nadzieja, pan Gowin – dodaje Czarzasty, pytany o ratyfikację Funduszu Odbudowy, którą poparła Lewica, Polska 2050 i PSL.

Zdaniem szefa Nowej Lewicy, Prawo i Sprawiedliwość nie wygra kolejnych wyborów. Skąd ta pewność? - 5 lat temu powiedziałem SLD: wrócimy do Sejmu. Rok temu mówiłem, że nie będzie żadnego rządu z panem Gowinem. Dziś mówię: Lewica wejdzie do następnego rządu, bo opozycja wygra za 2,5 roku. Będzie wydawała pieniądze, które zostały przegłosowane dzięki 3 partiom opozycyjnym – mówi. Przewodniczący ocenia, że dla Lewicy i opozycji, która poparła ratyfikację Funduszu Odbudowy, to „absolutnie zjawiskowa szansa”.

Miano do nas pretensje, że nie zgłosiliśmy spraw służb mundurowych, praw kobiet. Żadna formacja opozycyjna w ogóle nie zgłosiła tych spraw. To nie jest okrągły stół – komentuje Gość Radia ZET i podkreśla, że Lewica podjęła dobrą decyzję w tej sprawie.

Dopytywany przez prowadzącą o to, czy architektem porozumienia z PiS był Aleksander Kwaśniewski, Włodzimierz Czarzasty odpowiada, że „pan Kwaśniewski, pan Olechowski, pan Belka, pan Miller i Cimoszewicz – wszyscy popierali i popierają to głosowanie”. - Wszyscy uważali, że Polki i Polacy powinni skorzystać z drugiego planu Marshalla – dodaje. - Nie będziemy w tej sprawie mieszali innych spraw politycznych – zaznacza szef Nowej Lewicy.