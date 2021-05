W samo południe. PRZEGLĄD PRASY na Dziennik.pl

"Dziennik Gazeta Prawna"

PiS był gotów wydać na wybory korespondencyjne prawie 700 mln zł

DGP zapoznał się z treścią raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, datowanego na 23 kwietnia br., dotyczącego przygotowań do zeszłorocznych wyborów prezydenckich. Finalna wersja dokumentu ma być przedstawiona 18 maja, niemniej ustalenia kontrolerów już docierają do opinii publicznej.

Onet przytaczał już m.in. opisywane przez NIK wątpliwości prawne, jakie towarzyszyły wydaniu przez premiera decyzji z 16 kwietnia ub.r., na mocy których Poczta Polska i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych miały przygotować się do wyborów korespondencyjnych (po uprzednim zawarciu umów z właściwymi ministrami, do czego nigdy nie doszło).

Z dokumentu dowiedzieć się można także o kosztach, jakie wiązały się z forsowanymi przez PiS wyborami w wersji korespondencyjnej. NIK ustaliła, że 21 kwietnia minister aktywów państwowych Jacek Sasin poprosił Ministerstwo Finansów (MF) o wskazanie źródła pokrycia wydatków na przygotowanie elekcji. Jednocześnie poinformował, że Poczta Polska określiła wstępnie szacunki kosztów na ponad 698 mln zł.

– Wskazując taką kwotę, Poczta musiała najwyraźniej przewidzieć wszystkie koszty, także diety członków komisji – zastanawia się rozmówca DGP. To suma ponad dwa razy wyższa niż wyniósł faktyczny koszt organizacji wyborów prezydenckich.

"Gazeta Wyborcza"

W 2020 r. COVID-19 był szóstą chorobą powodującą niezdolność do pracy

W 2020 r. COVID-19 był szóstą w kolejności chorobą, powodującą w Polsce niezdolność do pracy. W porównaniu do 2019 r. liczba wydawanych zwolnień wzrosła tylko nieznacznie - pisze wtorkowa "Gazeta Wyborcza".

"Mogłoby się wydawać, że w związku z pandemią liczba zwolnień dramatycznie wzrośnie, jednak różnica między rokiem 2019 a 2020 jest minimalna - 0,3 proc. Ale tak jak od lat w Polsce liczba zwolnień i nieprzepracowanych dni jest ogromna. I nic się tu nie zmieniło" - czytamy we wtorkowej "Gazecie Wyborczej".

"GW" przytacza dane za opublikowanym przez ZUS raportem „Absencja chorobowa w 2020 roku”. Zgodnie z nim Polacy opuścili w 2020 r. z powodu własnej choroby lub opieki nad dzieckiem czy członkiem rodziny łącznie 296,9 mln dni pracy.

Dziennik sugeruje, że teleporady są rajem dla wyłudzających zwolnienia. "W ubiegłym roku skontrolowano 55 tys. zwolnień lekarskich. ZUS zakwestionował 10,5 tys. z nich w sumie na kwotę 15 mln zł. Natomiast rok wcześniej skontrolowanych było prawie trzy razy więcej - 149 tys. L-4. Zakwestionowanych ponad 19 tys. Cofnięto zasiłki o wartości 28 mln zł" - czytamy w dzienniku.

"Puls Biznesu"

Branża wege rozwija się w Polsce dynamicznie

Krajowy rynek roślinnych zamienników białka zwierzęcego wzrósł w ubiegłym roku o 28 proc., przekraczając wartość 600 mln zł - pisze wtorkowy "Puls Biznesu".

"Choć branża rozwija się dynamicznie, to jest relatywnie niewielka. Wartość roślinnych zamienników białka w Polsce wynosi około 0,5 mld zł, co odpowiada zaledwie 2 proc. wartości samego rynku drobiu" - mówi dziennikowi Magdalena Kowalewska, analityk International Food & Agri Hub BNP Paribas.

Według "Pulsu Biznesu" "przyszłość jest wege". Gazeta powołując się na wyniki badania BCG pisze, że 2035 r. co dziesiąta porcja białka będzie pochodziła z alternatywnych roślinnych źródeł, a 90 proc. najpopularniejszych dań będzie miało swoje wegańskie odpowiedniki.

"Według ekspertów banku BNP Paribas polski rynek roślinnych zamienników jest bardzo zróżnicowany, ponieważ jest jeszcze relatywnie młody. Działa na nim sporo małych podmiotów chcących specjalizować się w tym segmencie, ale równie dużo jest firm, które choć są nowe w niszy, to działały wcześniej w innych segmentach i mają już wyrobioną markę" - wskazuje "PB".

"Rzeczpospolita"

Przed kościołami rozegra się bitwa na paczki

Parafie znalazły się na celowniku firm kurierskich – to tam swoje maszyny do odbioru przesyłek chcą stawiać InPost i Poczta Polska. Ta pierwsza spółka już kusi księży preferencyjnymi cenami.

Do parafii w całym kraju trafiają oferty wynajmu gruntów kościelnych pod automaty paczkowe. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", jedna z nich została złożona Kurii Diecezjalnej Płockiej. Stojący za propozycją InPost przekonuje, że dzięki kooperacji z firmą Rafała Brzoski proboszczowie „mogą przyczynić się do technologicznego rozwoju miejscowości", a co więcej, ich parafie zyskają stały, miesięczny dochód. Spółka proponuje im około 500 zł stałego czynszu i ekwiwalent za prąd.

Ale na kooperację z parafiami liczy też Poczta Polska (PP). Niedawno ogłoszona strategia operatora zakłada uruchomienie do 2022 r. aż 2 tys. maszyn nadawczo-odbiorczych. Część z nich miałaby znaleźć się przy urzędach państwowych i samorządowych, na terenach spółdzielni mieszkaniowych i właśnie na działkach należących do Kościoła. CZYTAJ NA RP.PL>>>