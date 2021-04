Obajtek, mówiąc o zarządzaniu spółką taką jak Orlen podkreślił, że konieczna jest wizja, plan inwestycyjny, optymalizacyjny, akwizycyjny. Trzeba spółką aktywnie zarządzać, podejmować odważne decyzje, a nie jedynie nią administrować – powiedział.

Dodał, że efekty takiej pracy są widoczne w danych. Podkreślił, że wyniki w pierwszym kwartale są znacznie powyżej oczekiwań analityków. 2,4 mld zł EBITDA, 1,9 mld zł zysku netto – i to, co najważniejsze dla giełdy i inwestorów, czyli generowana gotówka. Z działalności operacyjnej wygenerowaliśmy największą gotówkę od pięciu lat, choć otoczenie makroekonomiczne jest wyraźnie słabsze – powiedziałem.

Obajtek o Energi

Na uwagę, że gotówki jest więcej, bo przejęto Energę i to ona dostarcza dużą jej część, Obajtek podkreślił: Energa sama się nie przejęła i nie dostałem jej w prezencie, ktoś musiał podjąć tę decyzję i zrealizować proces.

Podkreślił, że sukcesy to zasługa całego zarządu i współpracowników. W ubiegłym roku podjęliśmy bardzo odważną decyzję w sprawie dużego zakupu uprawnień do emisji CO2, który zabezpieczył te prawa do połowy 2023 r. Kupiliśmy je za 24 EUR za tonę, a dzisiaj ich cena to 48 EUR. Tylko na wycenie tego kontraktu wygenerowaliśmy teraz prawie 600 mln zł EBITDA LIFO – wskazał.

Dodał, że "biznes robi się na dywersyfikacji, która daje stabilność". Jeśli chcę inwestować w farmy wiatrowe na morzu i na lądzie, elektrownie gazowe czy segment petrochemiczny, to muszę mieć do tego fundament. Celem jest, by każdy segment – rafineryjny, petrochemiczny, energetyczny, detaliczny – miał stabilny poziom EBITDA – powiedział.

Nowe inwestycje Orlenu

Dodał, że w tym kwartale podpisana zostanie umowa z wykonawcą na rozbudowę kompleksu olefin w Płocku. To będzie największa inwestycja w historii petrochemii w Polsce. W tym roku podpiszemy też umowę w sprawie instalacji fenolu – poinformował. Dodał, że za kilka tygodni planowane jest również podpisanie umowy z wykonawcą budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce. Z kolei w rafinerii realizowane są procesy inwestycyjne, modernizacje i remonty.

Obajtek o Polska Press

Podczas wywiadu dla "Pulsu Biznesu" Obajtek był pytany o zmiany personalne w Polska Press. Prezes PKN Orlen powiedział, że "każdy ma prawo kreować zarząd spółki, której jest właścicielem".

Decyzja sądu w sprawie skargi RPO jest decyzją bardzo kontrowersyjną i to nie jest moja prywatna opinia, tylko opinia renomowanych, międzynarodowych doradców prawnych, którzy dla nas pracują. Mogę panu zacytować taką opinię, w której mówi się wprost, że +postanowienie sądu nie ma wpływu na skuteczność wykonywania udziałów w Polska Press i nie ogranicza prawa wykonywania udziałów w spółce – powiedział.

Podkreślił, że nie ma zamiaru robić żadnej rewolucji w Polska Press. Chcemy szeroko docierać do czytelników na poziomie regionalnym, bo to realnie wspiera nasz biznes detaliczny – wskazał.

Poinformował również, że odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi.

Warto wiedzieć, że w tej spółce podwyżek nie było od 2008 r., baza lokalowa jest zaniedbana, a ponad 60 proc. treści do tytułów regionalnych było generowanych w Warszawie, dziennikarze byli zwalniani. Tymczasem kondycja samej spółki jest dobra, Polska Press co roku generowała zyski, ma na kontach ponad 70 mln zł gotówki i stać ją na to, by zainwestować w poprawę warunków i jakości. Zarząd tej spółki ma przedstawić plan jej rozwoju – powiedział Obajtek.