We wtorek doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubu Lewicy na temat Krajowego Planu Odbudowy. Lewica wcześniej przedstawiła swoje propozycje do KPO, od których przyjęcia uzależnia poparcie dla ratyfikacji decyzji o zasobach własnych. Ostatecznie rząd zdecydował się wprowadzić postulaty Lewicy do KPO - w tym dodatkowe środki na wsparcie szpitali powiatowych, budowę 75 tys. mieszkań komunalnych i przeznaczenie 30 proc. środków dla samorządów.

Sześć punktów Lewicy

Wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda w czwartek zapewnił, że wszystkie sześć postulatów Lewicy zostało wprowadzonych do Krajowego Planu Odbudowy.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany przez dziennikarzy w czwartek, czy porozumienie PiS-u z Lewicą będzie dotyczyło tylko KPO czy też będzie szersze i będzie dotyczyło np. Nowego Polskiego Ładu, odparł, że dotyczy ono tylko KPO.

90 procent

W tej chwili jest mowa tylko i wyłącznie o KPO. My z Lewicą, w przeciwieństwie do Solidarnej Polski, z którą zgadzamy się w 90 proc. spraw, z Lewicą w 90 proc. spraw się nie zgadzamy. Natomiast jest te 10 proc., czyli chociażby w zakresie funduszy unijnych, z którymi się zgadzamy - podkreślił.

Czy Lewica będzie chciała poprzeć rozwiązania związane z Nowym Polskim Ładem? Tego nie wiem, oni nie wiedzą, jakie te propozycje są i rozmowy w tym zakresie z Lewicą nie są prowadzone - dodał Müller.