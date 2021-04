Choć w ostatnich latach szybko przybywa kolejnych odcinków dróg szybkiego ruchu, to nowe trasy nie są obejmowane. W przypadku samochodów osobowych po raz ostatni płatną sieć rozszerzono w czerwcu 2012 r., kiedy włączono do niej trasę A4 z Wrocławia do Gliwic. Długośćwzrosła już do ponad 1700 km, ale opłaty dla osobówek obowiązują tylko na 712 km, z czego większość to fragmenty wybudowane i zarządzane przez koncesjonariuszy.