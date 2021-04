"Dziennik Gazeta Prawna"

Reklama

Finansowanie systemu ochrony zdrowia do zmiany? Ministerstwo chce więcej i szybciej

Podniesienie składki na NFZ i wydatków na lecznictwo do 7 proc. PKB w 2025 r. – to pomysły ministerstwa na ratowanie opieki medycznej.

Koncepcję zmian w finansowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce przedstawił podczas debaty DGP wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Składają się na nią cztery filary:

Wzrost składki z 9 do 10 proc. w ciągu dwóch‒czterech lat. ‒ Podniesienie składki jest konieczne ‒ mówi wprost wiceminister. I tłumaczy, jak mogłoby to wyglądać. ‒ Chcielibyśmy podnieść składkę na pewno o 1 pkt proc. w czasie czterech lub dwóch lat ‒ mówi. Jak dodaje, MZ preferuje ten drugi, szybszy wariant.

7 proc. PKB na zdrowie w 2025 r.

▪ Wyższe składki od osób płacących KRUS i przedsiębiorców.

▪ Wprowadzenie ubezpieczenia pielęgnacyjnego. CZYTAJ WIĘCEJ NA GAZETAPRAWNA.PL>>>

"Super Express"

Prawie 36 proc. badanych oddałoby głos na PiS

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla czwartkowego "Super Expressu"

Na pytanie o to, na którą partię oddałbyś głos, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę 35,77 proc. badanych odpowiedziało, że na PiS. Na drugim miejscu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą zagłosowałoby 21,91 ankietowanych. 17,34 proc. oddałoby swój głos na KO, a 10,08 na Lewicę. Z kolei na Konfederację zagłosowałoby 8,64 proc. badanych, a najmniej głosów zdobyłoby PSL - 5,14 proc.

Wyniki nieznacznie, by się zmieniły, gdyby ugrupowania tworzące Zjednoczoną Prawicę startowały oddzielnie. W takim wypadku PiS zdobyłby 33,89 proc. głosów, Polska 2050 Szymona Hołowni - 21,38 proc., KO - 16,86 proc., Lewica 9,66 proc., Konfederacja 8,89 proc., a PSL - 5,58 proc. CZYTAJ WIĘCEJ NA SE.PL>>>

Reklama

"Rzeczpospolita"

Sprzedaż e-aut w Polsce w rok się podwoiła

Jeśli w trzecim kwartale rząd zdoła uruchomić nowy program dopłat, na koniec 2021 roku park osobowych i dostawczych samochodów z napędem elektrycznym może wzrosnąć do 40 tys. sztuk - podaje w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolita".

"Mimo że polski elektromobilny rynek wciąż czeka na wsparcie w postaci dopłat do zakupu elektrycznych samochodów oraz infrastruktury ładowania, pierwszy kwartał 2021 r. przyniósł znaczący wzrost rejestracji e-aut" - podaje "Rzeczpospolita".

Gazeta przedstawia dane Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), według których w końcu marca liczba samochodów z elektrycznym napędem zbliżyła się do 22,3 tys. "Tylko w pierwszych trzech miesiącach roku sprzedano 3555 +elektryków+, o 107 proc. więcej niż w tym czasie rok wcześniej" - czytamy. CZYTAJ WIĘCEJ NA RP.PL>>>

"Polska Times"

Koronawirus atakuje mózg. Będą koniecznie badania potwierdzające zdolność do pracy?

W sytuacji, gdy u co trzeciej osoby, która przeszła COVID-19 pojawiają się objawy o charakterze neurologicznym lub zaburzenia psychiczne już za kilka miesięcy będzie można mówić o rzeszy "inwalidów covidowych". Co to oznacza dla funkcjonowania całego społeczeństwa?

Trzeba będzie prawdopodobnie zweryfikować tysiące zawodowych kierowców - mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc, neurochirurg, kierownik Oddziału Neurochirurgii w szpitalu Copernicus w Gdańsku, profesor Collegium Medicum UWM w Olsztynie.

Należy dla publicznego bezpieczeństwa zbadać, czy ważne przez trzy lata zaświadczenia dopuszczające do prowadzenia pojazdów mechanicznych, są po przechorowaniu COVID-19 wystarczające. Niewykluczone, że dodatkowe, skrupulatne badania potwierdzające zdolność do pracy będą musieli przejść także piloci, kontrolerzy lotów, maszyniści, operatorzy dźwigów i maszyn, osoby pracujące na wysokości. CZYTAJ WIĘCEJ NA POLSKATIMES.PL>>>

"Gazeta Wyborcza"

Nauczyciele wypaleni po roku zdalnych lekcji. Problemy ze snem i wyczerpanie

Na telefon wsparcia psychologicznego, który uruchomił łódzki ZNP, dzwonią nauczyciele z całej Polski. Mówią, że chcieliby pomóc swoim uczniom, ale sami nie czują się dobrze. Zdalne lekcje ich wyczerpują. Skarżą się na lęki emocjonalne.

- Ostatnio dzwonił do mnie dyrektor i pytał, czy nie obawiam się o zdrowie i czy chcę wracać. Odpowiedziałam mu, że właśnie z obawy o swoje zdrowie psychiczne wróciłabym do normalnej szkoły. Bo jest mi źle - opowiada nauczycielka jednej z łódzkich podstawówek. CZYTAJ NA WYBORCZA.PL>>>