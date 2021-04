"Dziennik Gazeta Prawna"

Zagadka OFE. Czy mamy jeszcze koalicję Zjednoczonej Prawicy?

Sztandarowy pomysł premiera Mateusza Morawieckiego nie wszedł pod głosowanie w Sejmie.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji "Dziennika Gazety Prawnej", w poniedziałek wieczorem posłowie Solidarnej Polski sondowali innych członków koalicji, na ile popierają projekt. Co najmniej dwóch polityków Porozumienia miało się wstrzymać od głosu, choć sam Jarosław Gowin popiera Morawieckiego w tej sprawie. Ale na zmiany w OFE nie patrzą przychylnie także niektórzy posłowie PiS. Kilka środowisk miało wątpliwości – usłyszał DGP w Sejmie.

Możliwe więc, że właśnie rosnące ryzyko odrzucenia projektu wpłynęło na decyzje, żeby nie podchodzić do głosowania teraz. Nasz rozmówca z opozycji wskazuje, że wniosek do marszałek Sejmu w tej sprawie wpłynął od premiera.

Od jednego z działaczy prawicy DGP usłyszał, że to prezes PiS Jarosław Kaczyński podjął decyzję o zdjęciu projektu z porządku obrad, gdy zorientował się, że może być problem z większością. Wczorajsze zatrzymanie prac nad ustawa stawia poważny znak zapytania, czy Zjednoczona Prawica jest jeszcze sterowna. CZYTAJ WIĘCEJ NA GAZETAPRAWNA.PL>>>

"Rzeczpospolita"

Obajtek: Czuję się zagrożony

Jeżeli ktoś w kogoś uderza przez czterdzieści dni z rzędu, to jest to zaplanowane zlecenie. Czuję się zagrożony – mówi w wywiadzie w środowej "Rzeczpospolitej" prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Obajtek powiedział "Rz", że według niego publikacje prasowe na jego temat to atak – zlecenie z zewnątrz.

Przeciętny Polak, nawet nie zwolennik PiS, czytając wiecznie to samo, widzi, że to jest zlecenie – podkreślił Daniel Obajtek.

Według prezesa Orlenu toczy się wojna gospodarcza. Jeżeli w tej części Europy powstaje koncern, który docelowo będzie miał 200 mld zł przychodu, jeśli dywersyfikuje się dostawy ropy, renegocjuje niekorzystne umowy, buduje nowoczesną petrochemię, modernizuje rafinerie, to wtedy rozbija się pewne interesy i biznesy niekorzystne dla Polski – powiedział "Rz", wskazując powody ataków na siebie.

Samo ostatnie zmniejszenie umowy na dostawy ropy z Rosneft nawet o 2 mln ton może być dla wielu problemem. Zmiany, które wprowadzam, przekładają się na miliardy złotych – dodał. CZYTAJ WIĘCEJ NA RP.PL>>>

"Gazeta Wyborcza"

Seniorzy oszukiwani na potęgę

Nie tylko na wnuczka czy policjanta, ale też na koronawirusa, a teraz możliwe, że także na spis powszechny – seniorzy w Polsce oszukiwaniu są na potęgę. Tak źle jeszcze nie było – alarmuje w środowym wydaniu "Gazeta Wyborcza".

"GW" pisze, że pandemia sprzyja naciąganiu osób starszych.

Zamknięci w domach seniorzy stają się jeszcze łatwiejszym kąskiem dla grup przestępczych. Potrzebują towarzystwa, rozmowy, bycia wysłuchanym. Oszuści dokładnie to oferują, a nawet więcej – sprawiają, że seniorzy czują się potrzebni – zauważa dziennik.

Cały czas przewija się motyw wnuczka czy członka rodziny, który rzekomo uczestniczy w jakimś zdarzeniu drogowym, wypadku czy jest w trudnej sytuacji: materialnej lub zdrowotnej. Potrzebne są pieniądze na leczenie, kaucję lub na adwokata" – mówi "GW" nadkomisarz Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. CZYTAJ WIĘCEJ NA WYBORCZA.BIZ>>>

"Puls Biznesu"

Sąd nie wyśle e-maila, ale umieści awizo w portalu informacyjnym

Sąd w procesach cywilnych nie wyśle do prawnika e-maila, tylko umieści awizo w portalu informacyjnym. Taka zmiana w Kodeksie postępowania cywilnego przyjęta przez Sejm zapobiegnie katastrofie w sądach – czytamy w środowym wydaniu "Pulsu Biznesu".

Gazeta przypomina, że we wtorek Sejm przegłosował rządowy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, w którym umieszczono rozwiązania zmierzające m.in. do częściowej elektronizacji spraw cywilnych, co ważne jest w czasie pandemii.

Najważniejszą zmianą jest uruchomienie systemu e-doręczeń pism sądowych z jednoczesnym wyrzuceniem wielkiego bubla, jaki znalazł się w pierwotnej wersji projektu – czytamy w dzienniku

Pierwotnie w projekcie zakładano, że pisma procesowe miały być wysyłane z sądów na skrzynki e-mailowe prawników stron. Po zmianach – będą kierowane do tzw. sądowego portalu informacyjnego, stworzonego i zabezpieczanego przez państwo. CZYTAJ NA PB.PL>>>

"Gazeta Polska Codziennie"

CBA tropi ludzi króla hazardu

Spółka paliwowa nieżyjącego króla hazardu miała wyłudzić 10 mln zł podatku VAT. W procederze miał uczestniczyć wicenaczelny portali: Wiesci24.pl i Słuzbyspecjalne.com – pisze środowa "Gazeta Polska Codziennie", powołując się na informacje Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

"Gazeta Polska Codziennie" pisze, że parę dni temu agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), działając na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie, zatrzymali dwóch biznesmenów z woj. zachodniopomorskiego.

"To jeden z wątków śledztwa dotyczącego działalności zarejestrowanej w Czechach spółki paliwowej Roto Group. Podmiot ten – należący do nieżyjącego już +króla hazardu+, czyli Sławomira J., biznesmena z branży hazardowej – w 2016 r. otworzył swoje biuro w Polsce. Według śledczych Roto Group miało fałszować dokumenty i wyłudzać podatek VAT" – czytamy w "GPC". CZYTAJ NA GPCODZIENNIE.PL>>>