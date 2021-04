Przekroczyliśmy 9 mln szczepień. System przyspiesza - mówił na konferencji min. Michał Dworczyk. Dodał też, że są jednak też złe informacje - AstraZeneca po raz kolejny ścięła dostawy do Polski.

Reklama

Chcemy przedstawić harmonogram klasyfikacji na szczepienia wszystkich dorosłych Polaków - dodał. Od poniedziałku rozpoczynamy rejestrację każdego dnia dwóch roczników - powiedział. To potrwa do 7 maja. Od 7 do 9 maja uruchomione zostaną zapisy po trzech roczników.

Jak będzie wyglądał nowy harmonogram?

Do soboty realizujemy program przedstawiony dwa tygodnie temu; od poniedziałku przyspieszamy i będzie rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 każdego dnia dwóch roczników, w poniedziałek 26 kwietnia będą to roczniki 1974 i 1975 - zapowiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Później kolejne roczniki aż do 7 maja. 7 maja, 8 i 9 maja będziemy uruchamiali po trzy roczniki. To są najmłodsi Polacy, którzy mogą się szczepić. I de facto od 9 maja już wszyscy będą mieli wystawione e-skierowania, wszyscy będą mogli się rejestrować na kolejne terminy szczepień - powiedział Dworczyk

Będzie priorytetowa możliwość zapisu. Dla kogo?

28 kwietnia uruchomimy rejestrację dla osób między 30 a 39 rokiem, tych osób, które wcześniej - między styczniem a marcem - zgłosiły za pośrednictwem formularza elektronicznego gotowość do zaszczepienia się - powiedział Dworczyk na konferencji prasowej. Podkreślił, że takich osób jest nieco ponad 400 tysięcy. Te osoby przez to, że zgłosiły się wcześniej, będą miały teraz priorytetową możliwość zarejestrowania się na szczepienie - zaznaczył minister.

Poinformował również, że 4 maja rozpocznie się taka rejestracja dla osób między 18 a 29 rokiem życia. Jak dodał, to grupa ok. 340 tysięcy osób. I to są też oczywiście osoby, które między styczniem a marcem zarejestrowały się jako osoby gotowe do przyjęcie szczepionki - zaznaczył Dworczyk.

Nowe rozporządzenie

Dzisiaj zostanie opublikowane rozporządzenie, które wprowadzi zmiany. Mówimy tutaj konkretnie o zapisie, że w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki dopuszcza się szczepienie osób powyżej 18. roku życia, a więc wprowadzamy pewne rozluźnienie - powiedział Dworczyk na konferencji prasowej. Zaznaczył, że jest to związane z etapem programu szczepień, w którym dzisiaj się znajdujemy, z tym, ile osób już mamy zaszczepionych i w jakim punkcie realizacji programu jesteśmy.

Dworczyk zwracał też uwagę, że coraz więcej dostawców szczepionek wywiązuje się z deklaracji dostarczenia szczepionek, ale wciąż nie jest ich wystarczająco dużo. "Na horyzoncie widać już wyraźnie ten moment, kiedy szczepionek będzie na tyle dużo, że będziemy mogli w pełni wykorzystać możliwości stworzonego systemu do realizacji programu szczepień, systemu, na który składa się ok. 7 tysięcy punktów w całej Polsce" - zaznaczył szef KPRM