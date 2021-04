Producenci wskazują, że choć grypa ptaków występuje cyklicznie, to obecnie jej skala jest zdecydowanie większa. Dla porównania, w latach 2016/2017 i 2019/2020, w Polsce stwierdzono zaledwie 65 i 35 ognisk u drobiu w gospodarstwach. To największy przypadek epidemii grypy ptaków dla polskiego drobiu od wielu lat. Niestety w dużej mierze wynika on z dużego zagęszczenia ferm na małej powierzchni. W efekcie, gdy przychodzi choroba, są zagrożone setki tysięcy zwierząt. W przyszłości należy przykładać większą wagę do rozproszenia produkcji - zauważa, prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu (PZZHiPD).