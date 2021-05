Michel przyznał, że choć państwa UE opowiadają się za poszanowaniem własności intelektualnej, to popierają też to, aby w krótkim czasie usprawnić przez zawieszenie patentów na szczepionki przeciwko Covid-19 wytwarzanie tych preparatów na całym świecie.

Jesteśmy gotowi zaangażować się w tę kwestię w taki sposób, aby już wkrótce przedstawić konkretną propozycję - dodał Michel.

Bliżej paszportów szczepionkowych

Porozumienie polityczne dotyczące certyfikatów, potwierdzających zaszczepienie lub negatywny wynik testów bądź obecność przeciwciał, jest oczekiwane do końca maja - podała z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Prace techniczne i prawne po stronie Komisji powinny się zakończyć w czerwcu - dodała.

Von der Leyen poinformowała, że do tej pory do krajów członkowskich trafiło 200 mln dawek szczepionek, a 160 mln osób zostało zaszczepionych co najmniej jedną dawką. Stanowi to około 25 proc. populacji UE.

Wcześniej czy później dzieci i nastolatkowie będą szczepione. Musimy się na to przygotować - zaznaczyła, przypominając, że Komisja zakończyła negocjacje i zatwierdziła umowę z firmami BioNTech-Pfizer na 1,8 mld dawek ich preparatu na Covid-19.

Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszego celu, jakim jest zaszczepienie 70 proc. dorosłej populacji do lata - zapewniła przewodnicząca KE.

Co będą zawierały paszporty szczepionkowe

KE podkreśla w projekcie, że szczepienia nie powinny i nie mogą być warunkiem swobodnego przepływu osób w UE. Wskazuje, że wprowadzenie paszportów musi gwarantować niedyskryminację obywateli Wspólnoty.

Cyfrowy Zielony Certyfikat ma być ważny we wszystkich państwach członkowskich UE i będzie otwarty dla Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Ma być wydawany obywatelom UE i członkom ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa. Powinien być również wydawany obywatelom krajów spoza UE, którzy mieszkają w UE, oraz odwiedzającym, którzy mają prawo podróżować do innych państw członkowskich.

Certyfikaty będą zawierały ograniczony zestaw informacji, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, informacje na temat szczepionki, wyniku testu lub powrotu do zdrowia oraz identyfikator zaświadczenia.

System Zielonych Certyfikatów Cyfrowych ma być środkiem tymczasowym. Zostanie zawieszony, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosi koniec międzynarodowego stanu zagrożenia zdrowia w związku z Covid-19.