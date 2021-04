Sądy, prokuratura, komornicy, straż graniczna albo urzędy skarbowe mogą, w ramach realizowanych zadań, pozyskiwać z publicznych rejestrów informacje o nas. Do tej pory zwykły Kowalski najczęściej nie miał o tym zielonego pojęcia (chyba że złożył

specjalny wniosek). To ma się zmienić. Przewiduje to projekt ustawy nowelizującej m.in. przepisy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych. Po wejściu w życie zmian każdy obywatel będzie mógł bez udziału urzędnika pobrać z różnych rejestrów (np. Rejestru Dowodów Osobistych albo bazy PESEL) plik w formacie pdf z listą logów instytucji, które pozyskiwały jego dane w okresie ostatnich

pięciu lat. Co istotne, rodzice będą mogli sprawdzić pod tym względem rejestry swoich dzieci.

Reklama

Jakie informacje można znaleźć?

Informacji, które mogą interesować urzędy i instytucje, jest w takich bazach całkiem sporo. Tylko w RDO znajdziemy zarówno dane osobowe (łącznie z nazwiskiem rodowym matki), jak i te dotyczące samego dokumentu (numer i seria, data ważności), a ponadto fotografię. Są tam również informacje o dokumentach utraconych. Z kolei baza PESEL to pełen przekrój danych osobowych - zaczynając od numeru aktu urodzenia, przez datę ślubu i rozwodu, dane dotyczące małżonka, a na aktach zgonu

skończywszy.

Rozszerzenie praw obywatela do wiedzy na temat tego, jakie organy państwa się nim interesowały, zasługuje na pozytywną ocenę. To de facto wypełnienie przepisów RODO - ocenia dr Remigiusz Lewandowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Krzysztof Izdebski, dyrektor programowy Fundacji ePaństwo, podkreśla, że uprawnienie to jest przejawem uznania, że dane są "nasze". Mamy prawo kontrolować, kto je pobiera i w jakim celu, by wiedzieć, w jaki sposób ktoś z tej naszejwłasności korzysta - argumentuje. Ekspert podkreśla również, że dzięki uprawnieniu możemy natrafić na informacje o tym, że ktoś bezprawnie pobiera dane, co może sugerować, że doszło np. do zaciągnięcia pożyczki w naszym imieniu, a bez naszej wiedzy. Jest to więc element dbania o bezpieczeństwo własnego portfela – mówi Izdebski.

CZYTAJ WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ>>>