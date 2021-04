Od północy trwa rejestracja osób mających 59 lat. Do tej pory zapisało się około 64 tys. ludzi z tego rocznika - powiedział Michał Dworczyk. Jego zdaniem, rejestracja przebiega bez żadnych przeszkód. Dodał, że do końca maja jest około 1,5 miliona wolnych terminów. Przypomniał, że od północy jutro zaczną się zapisy ludzi z 1963. Potem co dzień będą wchodziły zapisy kolejnych roczników.

Dworczyk przyznał też, że kilkanaście instytucji zgłosiło się z prośbami o szybsze szczepienia. Zgodę dostało pięć takich podmiotów - to dyspozytorzy ratownictwa, pracownicy Agencji Rezerw Strategicznych, pracownicy CES, chmury krajowej oraz instytucji dostarczających tlen do szpitali. Łącznie to 1800 osób - powiedział.