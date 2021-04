Wierzę, że już podczas wakacji rygory sanitarne będą zdecydowanie mniejsze, nie mówię, że będą zniesione, ale wygląda, że będą na tyle mniejsze, że będzie można korzystać z ośrodków wczasowych, z hoteli, z agroturystyki - powiedział Gowin podczas konferencji prasowej. Zapewnił, że wsparcie dla przedsiębiorstw dotkniętych obostrzeniami będzie trafiać do branż tak długo, jak długo istnieć będą jakiekolwiek obostrzenia.

Reklama

Resort szykuje się na restart branż

Wicepremier przypomniał, że w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) przygotowany jest restart najbardziej dotkniętych branż gospodarki. Zaznaczył, że taki "restart" będzie niezbędny m.in. w przypadku gastronomii i turystyki. Na ten cel mają zostać przeznaczone zarówno środki unijne jak i krajowe.

Jakie obostrzenia obowiązują w Polsce

Wczoraj obowiązujące w całym kraju od 20 marca obostrzenia przedłużono do 18 kwietnia. Zamknięte są hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, a także obiekty sportowe: m.in. baseny, korty tenisowe. Nauka dla wszystkich roczników odbywa się w trybie zdalnym. Dodatkowo ograniczona została liczba osób placówkach handlowych i pocztowych do 1 os. na 20 m2, zamknięte zostały co do zasady żłobki i przedszkola, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne, a także obiekty sportowe z wyjątkiem sportu zawodowego.