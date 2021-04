Umowy, którezamierza podpisać w przyszłym tygodniu, będą bardzo ważne dla wschodniej Polski . Chodzi o dwa kontrakty na budowę– od węzła Siedlce Zachód do miejscowości Malinowiec i od węzła Łukowisko na przecięciu z planowaną trasą S19 do miejscowości Swory. To łącznie 31 km autostrady, które będą kosztować 1 mld 70 mln zł. Tym samym zakontraktowane zostaną ostatnie brakujące odcinki A2 między Warszawą i Białą Podlaską, 60-tysięcznym miastem, które wiąże duże nadzieje z inwestycją. Po tym, jak w zeszłym tygodniu podpisano umowę na dwa inne odcinki A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej, GDDKiA zapowiada, że 63-kilometrowa autostrada między tymi miastami zostanie w pełni ukończona pod koniec 2024 r.