Szef PO Borys Budka podał napisał w środę na Twitterze o "2,3 mld straty netto PKN Orlen za rok 2020". "To dowód na +umiejętności+ menedżerskie byłego wójta Pcimia" - napisał Budka nawiązując do szefa PKN Orlen Daniela Obajtka.

Na posta odpowiedziała rzeczniczka spółki Joanna Zakrzewska zwróciła uwagę, że "to jedynie fragment wyników PKN Orlen".

"Kondycji Grupy nie oddaje wynik jednostkowy obarczony odpisami, ale zysk skonsolidowany, który za rok 2020 wyniósł 3,4 mld zł" - podkreśliła Zakrzewska.

Obajtek: Utrzymaliśmy dobrą kondycję finansową spółki

We wtorek spółka podała, że zarząd PKN Orlen zarekomenduje wypłatę akcjonariuszom dywidendy za 2020 r. w wysokości 3,5 zł na jedną akcję. Jak podkreślono w komunikacie, wysokość proponowanej dywidendy "jest odzwierciedleniem stabilnej sytuacji finansowej Grupy Orlen, która w ubiegłym roku wypracowała jeden z najlepszych wyników wśród firm z sektora oil and gas, a także efektem konsekwentnie realizowanych planów rozwojowych we wszystkich obszarach działalności".

PKN Orlen zaznaczył, że "finalną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie" (ZWZ) spółki.

Dotrzymujemy słowa. W naszej strategii do 2030 r. zadeklarowaliśmy powrót do wzrostowej ścieżki dywidendy w wysokości minimum 3,5 zł na akcję i teraz tę zapowiedź realizujemy - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Obajtek zwrócił uwagę, że Grupa Orlen funkcjonuje w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym, na które wpływ w ubiegłym roku miała światowa pandemia. Jednak realizując przemyślane procesy akwizycyjne i kluczowe projekty inwestycyjne, utrzymaliśmy dobrą kondycję finansową i płynnościową, co wyróżnia nas na tle firm z branży – ocenił prezes PKN Orlen.

Jak przypomniał płocki koncern, zgodnie ze Skonsolidowanym Raportem Kwartalnym za 4 kwartał 2020 r. Grupa Orlen w całym minionym roku wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 3,4 mld zł, uwzględniając odpisy na aktywach oraz zysk na okazyjnym nabyciu akcji spółki Energa. W informacji wspomniano także, iż "w tym czasie kontynuowano kluczowe inwestycje rozwojowe, na które zgodnie z planem przeznaczono łącznie 9 mld zł".

PKN Orlen podkreślił, że w 2020 r. rekordowy wynik EBITDA wypracowały segment detaliczny oraz obszar energetyki Grupy Orlen.

"Jeśli zaproponowana wysokość dywidendy za 2020 rok spotka się z akceptacją ZWZ spółki, w drugiej połowie tego roku koncern wypłaci swoim akcjonariuszom ok. 1,5 mld zł" - zapowiedział płocki koncern. Według niego, na dzień dywidendy proponowany jest 22 lipca 2021 r., a na dzień jej wypłaty 5 sierpnia 2021 r.