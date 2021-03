Narodowy program szczepień to egzamin struktur państwa - mówił na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że udało się wykonać 6 milionów szczepień w pierwszym kwartale. Zapowiedział także, ze do końca sierpnia zostaną zaszczepieni wszyscy chętni. Morawiecki stwierdził też, że cały czas przynagla Komisję Europejską, by jak najszybciej dotarło do Polski jak najwięcej szczepionek. Liczy się każdy dzień - zauważył. Postawiłem cel, aby miesięcznie wykonywać 10 milionów szczepień. To jest nasze narodowe zadanie - powiedział.

Dworczyk: Powstaną nowe punkty szczepień

Pierwszy kwartał jest dowodem na naszą wiarygodność - stwierdził szef KPRM, Michał Dworczyk. Szkieletem będą szpitale tymczasowe. Ponadto w każdym powiecie, w którym jest szpital, będzie on realizował te szczepienia. Będzie też istniał jeden punkt, prowadzony przez samorząd - dodał. Wprowadzamy rewolucyjną możliwość. Uruchomimy możliwość szczepienia dla pojedynczych ratowników i pielęgniarek. Uruchomimy też program w zakładzie pracy, dla pracodawców z minimum 500 pracownikami. Punkty szczepień będą też w aptekach - wyjaśnił.

Dworczyk: Zmiany w kwalifikacji szczepień

Dworczyk poinformował na wtorkowej konferencji prasowej, że zmieni się w sposób zasadniczy w stosunku do pierwszego kwartału, możliwość kwalifikowania i wykonywania szczepień. Przypomniał, że do tej pory na szczepienie zakwalifikować mógł tylko lekarz. Dzisiaj Sejm RP przyjął ostatecznie ustawę, która pozwala na o wiele szersze kwalifikacje - zaznaczył Dworczyk. Jak dodał, kwalifikacja na szczepienie będzie wykonywana na podstawie kwestionariusza i wstępnego wywiadu, który pacjent sam wypełnia, podpisuje.

Jeżeli wszystkie odpowiedzi są pozytywne to z automatu zostaje zakwalifikowany do szczepienia, w razie jakiejkolwiek wątpliwości pacjent jest kierowany do lekarza - powiedział Dworczyk. Podkreślił, że takie rozwiązania funkcjonują w bardzo wielu państwach na świecie i tak również było m.in. podczas akcji szczepień w Kwaterze Głównej NATO, gdzie w akcję szczepień zaangażowani byli polscy medycy. Więc jest to wypróbowana i sprawdzona oraz bezpieczna metoda - podkreślił szef KPRM.

Jak poinformował, po zmianie przepisów kwalifikację na szczepienie będzie mógł przeprowadzić m.in. lekarz, stomatolog, pielęgniarka, położna, felczer, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, student ostatniego roku studiów medycznych.

Dworczyk: Od 12 kwietnia ruszają kolejne zapisy

Od 12 kwietnia - aż do rocznika 1973 będzie trwała rejestracja kolejnych roczników - powiedział Dworczyk. Rząd zmienił bowiem Narodowy Program Szczepień. Dodał też, że w maju zostaną otworzone zapisy dla wszystkich grup wiekowych.