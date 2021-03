Teksty te przekonują, że "Polacy sami proszą ambasadę Rosji" i "rosyjskie szpitale" o szczepienie - zaznaczył Żaryn. Jak dodał, "teksty są oparte na wypowiedziach osób prezentowanych jako rosyjscy dyplomaci", którzy przekonują, że "do ambasady Rosji w RP i szpitali w Kaliningradzie zgłaszają się masowo Polacy, którzy chcą być szczepieni rosyjską szczepionką".

"Polacy proszą o zaszczepienie Sputnikiem V"

We wpisie Żaryn zamieścił kolaż ze zrzutami ekranu przedstawiającymi fragmenty artykułów na rosyjskich portalach, zatytułowanych: "Mieszkańcy Polski proszą, by zaszczepić ich rosyjskim Sputnikiem V", "Stale się zwracają: rosyjscy dyplomaci o prośbach Polaków, by zaszczepić się Sputnikiem V", "W poszukiwaniu Sputnika V mieszkańcy Polski doszli do rosyjskiej ambasady". W artykułach przedrukowany jest tekst opublikowany 18 marca przez państwową agencję RIA Nowosti.

Serwis ten, sygnując tekst z Warszawy, napisał, że przedstawiciel ambasady Rosji w Polsce Władimir Aleksandrow powiedział jej, że "poszczególni polscy obywatele zwracają się z prośbą o zaszczepienie rosyjską szczepionką".

"Wyjaśnił, że w Polsce nie ma możliwości zaszczepienia się preparatem Sputnik V, ponieważ na razie nie jest dopuszczony do wykorzystania na terytorium (RP). Również na razie polscy obywatele nie mają możliwości wyjechania na szczepienie do Rosji, ponieważ ruch turystyczny jest zamknięty w związku z pandemią koronawirusa" - napisała rosyjska agencja.

W tekście przytoczono też wypowiedź dyrektora przedstawicielstwa Rossotrudniczestwa (podlegającej rosyjskiemu MSZ Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej) w Polsce Igora Żukowskiego: "Ludzie cały czas dzwonią do naszego przedstawicielstwa, wielu zwraca się bezpośrednio do rosyjskich szpitali".

- Byłem w Kaliningradzie, gdzie sam się zaszczepiłem. Pracownicy szpitala mówią, że dzwonią do nich i Polacy, i Litwini i proszą, by zaszczepić ich rosyjskim preparatem - powiedział cytowany przez RIA Nowosti Żukowskij.

Fake newsy o rusofobii i Błaszczaku?

Żaryn ocenił, że te teksty "są próbą prezentowania władz RP jako owładniętych rusofobią, których działania są szkodliwe dla polskiego społeczeństwa". - Sugeruje się, że Polska nie chce skorzystać z rosyjskiej pomocy z racji uprzedzeń politycznych - wskazał.

Zaznaczył, że jeden z portali "powtarza przy tej okazji kłamstwa na temat wypowiedzi szefa MON, przekonując, że zapowiedział on zakupienie przez Polskę rosyjskiej szczepionki z pominięciem procedur UE". "To już kolejna publikacja zawierająca kłamstwa na temat słów szefa MON" - wskazał.

Chodzi o fragment z artykułu opublikowanego na portalu Rubaltic.ru, gdzie napisano, że "na początku marca informowano, że minister obrony Polski Mariusz Błaszczak dopuścił, że w celu pokonania trzeciej fali pandemii Warszawa kupi do masowych szczepień rosyjski preparat Sputnik V, obchodząc przy tym instytucje Unii Europejskiej".

Żaryn podkreślił, że cytowane teksty wpisują się w propagandę Kremla, która przedstawia Rosję jako kraj kluczowy dla zwalczania pandemii Covid-19.