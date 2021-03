W nocy ze środy na czwartek firma usług morskich GAC wydała notę do klientów, iż kontynuowane są wysiłki w celu ściągnięcia jednostki z mielizny przy użyciu holowników. Dodano przy tym, że warunki pogodowe (wiatr) i sam rozmiar kontenerowca "utrudniają operację". System do śledzenia statków pokazuje pięć holowników otaczających statek Ever Given i trzy kolejne zmierzające w jego kierunku. Sygnał GPS kontenerowca pokazuje jednak tylko niewielkie zmiany jego pozycji w ciągu ostatnich 24 godzin.

Gigantyczny korek żeglugowy

Kilkadziesiąt statków, w tym inne duże kontenerowce, a także tankowce z ropą i gazem oraz masowce przewożące zboże, zgromadziło się na obu końcach kanału, tworząc jeden z największych korków żeglugowych, jakie widziano od lat - zauważa Reuters. Agencja AP pisze o co najmniej 150 jednostkach, które czekają na przepłynięcie kanałem. Przez liczący 193 km Kanał Sueski przepływa codziennie ok. 30 proc. światowego wolumenu kontenerów, a także około 12 proc. całego światowego handlu wszystkimi towarami. Eksperci z branży żeglugowej twierdzą, że jeśli blokada nie zostanie usunięta w ciągu najbliższych 24-48 godzin, niektóre firmy żeglugowe mogą być zmuszone do zmiany trasy statków i rejsów wokół południowego krańca Afryki, co wydłużyłoby podróż o około tydzień.

Kierownictwo Kanału Sueskiego poinformowało, że mimo blokady część ładunków zdołano przemieścić na południe i że wysiłki zmierzające do udrożnienia Kanału będą kontynuowane

Co stało się w Kanale Sueskim?

Do incydentu doszło we wtorek rano. Kontenerowiec MV Ever Given, który pod panamską flagą płynął do Rotterdamu, osiadł na mieliźnie około 6 kilometrów na północ od południowego ujścia kanału w pobliżu miasta Suez, obszaru kanału o jednym pasie. Statek został zbudowany w 2018 r., waży 200 tys. ton, ma 400 m długości oraz 59 m szerokości i jest tym samym jedną z największych pływających jednostek towarowych na świecie. Jest w stanie przewieźć 20 tys. kontenerów na raz. Bernhard Schulte Shipmanagement(BSM), firma, która obsługuje od strony technicznej Ever Given, przekazała, że nikomu z załogi nic się nie stało.

Winna pogoda?

Z kolei firma żeglugowa Evergreen Marine Corp. z siedzibą na Tajwanie ujawniła AP, że kontenerowiec został zepchnięty przez silny wiatr po tym jak wpłynął do Kanału Sueskiego z Morza Czerwonego. Egipscy prognostycy twierdzą, że we wtorek na tym obszarze wiał bardzo silny wiatr oraz wystąpiła burza piaskowa osiągająca w porywach 50 km/h. Oprogramowanie do śledzenia trajektorii statków Refinitiv Eikon pokazało, że statkowi na ratunek przypłynęło siedem holowników. Anonimowy urzędnik egipski przekazał AP, że operacja odholowania statku może zająć dwa dni.

Kanał Sueski otwarto w 1869 r. i jest to kluczowa trasa, przez którą transportuje się ropę, gaz ziemny oraz inne towary pomiędzy Azją a Europą. Szacuje się, że ok. 10 proc. światowego handlu przepływa właśnie tą trasą. W 2015 r. władze egipskie zakończyły renowację kanału, który rozbudowano tak, by mogły nim swobodnie płynąć największe statki świata. Kontenerowiec Ever Given osiadł na mieliźnie przed wpłynięciem na nową część trasy. (