Jak oceniamy jego działalność, jest osobą skuteczną, jest sprawnym managerem. Obroty i dochody spółki wzrosły wielokrotnie – zaznacza poseł PiS w Radiu ZET.

Dopytywany o to, czy będzie dymisja Daniela Obajtka, Suski odpowiada, że jest badana sprawa, czy rzeczywiście zarzuty są prawdziwe, ale na razie to chyba parówki podadzą się do dymisji, bo to największy skandal, jaki opozycja znalazła.

Jeśli jest jakiś człowiek związany z PiS i osiąga sukcesy, jeszcze do tego, to skandal, że syn malarza i krawcowej jest teraz taki bogaty, a nie jest synem żadnego ubeka, esbeka, nikogo z WSI, bada się jego brata, rodziców… - wylicza Suski. Jego zdaniem „wściekły atak” na prezesa Orlenu związany jest z tym, że Obajtek „broni polskich interesów”.

Atak na to, że ktoś, kto zarabia miliony, kupił sobie za milion złotych mieszkanie… Jak pamiętam mieszkanie Julii Pitery po 214 złotych za metr, to wtedy pisano, że pani minister ma kłopoty – mówi Gość Radia ZET.

Pytany o to, czy prezes Obajtek może spać spokojnie, Marek Suski odpowiada: - Nie sądzę, żeby spał spokojnie. - Po takim ataku trudno spać spokojnie. Ale ten atak jest absurdalny – dodaje polityk Prawa i Sprawiedliwości.