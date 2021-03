Minister Adam Niedzielski ogłosił na konferencji, że zasady lockdownu, obowiązujące do tej pory w kilku województwach zostają rozszerzone na cały kraj. Zamknięte zostają hotele, ograniczona będzie działalność galerii handlowych, zamknięte zostaną kina, teatry i muzea, a także baseny i inne obiekty sportowe. Minister zapowiada też koniec hybrydowego nauczania. Dzieci wracają do edukacji domowej. Obostrzenia potrwają od 20 marca do 9 kwietnia.

Niedzielski powiedział, że martwi go też mobilność Polaków, dlatego zaapelował do pracodawców, by znów przeszli - w miarę możliwości - na pracę zdalną.

Przyczyny lockdownu

Minister tłumaczył, że to przez dużo wyższą dynamikę przyrostu nowych zakażeń. Trzecia fala wyrasta i przyspiesza - powiedział. Dodał, że decyzję podjęto nie tylko przez rekordową liczbę zakażeń. Chodzi też m.in. o liczbę zlecanych tekstów, liczbę zajętych respiratorów czy łóżek.

Niedzielski dodał też, że razem z szefem MSWiA wydali wojewodom polecenie przekształcenia zwykłych łóżek szpitalnych w covidowe. Poprosiłem NFZ i wojewodów by weryfikowali liczbę deklarowanych łóżek w szpitalach - dodał.

Minister o głównej przyczynie wzrostu zakażeń

Główną przyczyną jest mutacja brytyjska - zauważył minister. Dodał, że udział tego wariantu w testach w całym kraju to już prawie połowa wyników.