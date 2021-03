Wraca sprawa majątku prezesa PKN Orlen. We wtorek Daniel Obajtek zapowiedział, że złoży do CBA wniosek o "weryfikację swoich finansów do 16 marca 2021 roku".

Składam do @CBAgovPL wniosek o weryfikację moich finansów do 16 marca 2021. Kontrola zostanie przeprowadzona przez właściwe służby, a nie posłów opozycji robiących happeningi przed moim domem - napisał na TT Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Reklama Nikt, swoimi absurdalnymi zarzutami, nie będzie blokował prowadzonej fuzji z Lotosem - dodał. "Sieć Obajtka wydaje się być wszędzie". Lewica zawiadamia CBA Zobacz również "Daniel Obajtek nie ma nic do ukrycia" Pełnomocnik mec. Maciej Zaborowski podkreślił, że "Daniel Obajtek nie ma nic do ukrycia". Pan Daniel Obajtek podjął decyzję, żeby w dniu dzisiejszym złożyć do CBA wniosek o przeprowadzenie kompleksowej kontroli jego majątku, w tym m.in. także ponownej kontroli jego oświadczeń majątkowych, które składał w ubiegłych latach - powiedział we wtorek mec. Zaborowski dziennikarzom. Podkreślił, że jest to inicjatywa wyłącznie Daniela Obajtka, która ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości względem jego osoby i majątku. Adwokat przypomniał też, że oświadczenia majątkowe jego klienta były wielokrotnie badane przez różne służby, w tym m.in. przez CBA i prokuraturę za czasów rządów poprzedniej koalicji. Ta inicjatywa ma tylko i wyłącznie potwierdzić, że pan Daniel Obajtek jest osobą absolutnie czystą oraz nie ma nic do ukrycia - zaznaczył mecenas. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję