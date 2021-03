3 firmy, udziały Obajtka i jego mamy. 86 mln zł

Zaczęliśmy badać Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i urząd marszałkowski. Co z tego wynika? Że 3 firmy zarejestrowane są pod jednym adresem – a w jednym z nich udziały ma do dziś Obajtek i jego mama – w ciągu 4 lat otrzymały prawie 86 mln złotych – dodają politycy.

Joński i Szczerba zapowiedzieli w Gościu Radia ZET: Dziś o 11:00 będziemy w NCBR i będziemy chcieli rozmawiać z dyrektorem, bo chcemy, żeby dokładnie było wiadomo, na co poszło 86 mln i co państwo z tego ma, że przekazało te pieniądze.

Majątek Daniela Obajtka

Joński podkreśla, że majątek prezesa Orlenu jest niewiadomego pochodzenia a do tego dochodzą ogromne dofinansowania. Można zadać premierowi Kaczyńskiemu pytanie, co miał na myśli, mówiąc, że pan Bóg daje mój coś, co trudno zdefiniować. Na pewno daje mu ogromne pieniądze, niewiadomego pochodzenia i tego w oświadczeniach nie ma – skomentował Joński.

Kontrola szpitala w Kielcach?

Kontrola szpitala w Kielcach? Byliśmy na terenie, ale trudno to nazwać szpitalem. To pomieszczenia, boksy, w których powinny znajdować się sale chorych a sale powinny być wyposażone w łóżka, kardiomonitory, respiratory. Wszystko zostało zdemontowane – mówił Michał Szczerba.

Dodał, że wojewoda bał się spotkać z posłami KO i wysłać niższych szczeblem urzędników, którzy mieli problem, by odpowiedzieć na pytania polityków. Szpital w Kielcach powstał kilka miesięcy temu, kosztował 16 mln złotych. Pod szpital zostały wynajęte Targi Kielce. Miesięczny koszt najmu to 1mln 200 tys. złotych. A szpital pozostaje pusty – ubolewał polityk PO.

Będzie zawiadomienie do NIK

Dopytywani przez Beatę Lubecką o to, czy po swoich kontrolach planują jakieś zawiadomienia do prokuratury, posłowie odpowiadają, że oczywiście. Pierwsze pójdzie do NIK, w najbliższym czasie – zdradza Dariusz Joński.

Michał Szczerba zaapelował z kolei do premiera "żeby otworzył natychmiast wszystkie szpitale tymczasowe". My od samego początku byliśmy zwolennikami funkcjonowania szpitali tymczasowych – zaznaczył Szczerba.