Orlen musi pozbyć się m.in. 80 proc. stacji przejmowanej firmy, ale najbardziej kontrowersyjny warunek to zbycie 30 proc. gdańskiej rafinerii Lotosu. Jednocześnie nabywca ma uzyskać prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie oleju napędowego i benzyny, a także dostęp do...