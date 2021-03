Mam problem, jak się w tej sprawie wypowiedzieć. Z jednej strony chciałbym, żeby spółkami Skarbu Państwa zarządzali ludzie krystalicznie czyści, ale jeśli publikacje ujawniły wysoki poziom cwaniactwa, to myślę sobie, że może właśnie ma właściwe kompetencje - ocenił działalność prezesa Orlenu, Krzysztof Bosak. Jest prowadzony niepohamowaną ambicją i chęcią zaspokojenia oczekiwań lidera partii rządzącej. To rzeczy dużo bardziej niebezpieczne niż to, co robił jako wójt Pcimia – dodał polityk Konfederacji na antenie Radia ZET. Zauważył też, że Obajtek nigdy na poważnie nie był brany, jako kandydat na premiera.

Bosak o współpracy z Solidarną Polską

Bosak pytany też był o możliwą współpracę z Solidarną Polską. Rozsądna partia, która chce realizować swój program, nie wyklucza współpracy z nikim - stwierdził. Ale nie widzę powodu, żebyśmy wyróżniali jedną, konkretną partię – dodał. Zastanawiał się też, co wartościowi politycy z partii Ziobry robią na zapleczu rządu PiS, który realizuje odmienny program, to ja nie wiem. Uznał jednak, że na wspólną listę są małe szanse.