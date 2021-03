Od początku było jasne, że skoro rządy – w tym polski – chcąc uniknąć paraliżu służby zdrowia na wzór włoski, stosują metodę, której skutki można porównać jedynie do wojennego spustoszenia, to muszą też odpowiedzieć na kryzys ekonomiczny, jaki to wywoła. Wtedy nikt się jeszcze nie buntował, konieczność zamrożenia niemal całej społecznej aktywności, w tym gospodarczej, przyjmowano ze zrozumieniem. A politycy nie kalkulowali: żeby nie płacić ceny w postaci eksplozji bezrobocia i wynikającego z niego społecznego zubożenia, zastosowano bezprecedensowe połączenie ultrałagodnej polityki pieniężnej (spadek stóp procentowych niemal do zera i interwencyjny skup aktywów przez banki centralne) i ogromnego impulsu fiskalnego (wspieranie firm środkami publicznymi kosztem wzrostu długu publicznego). Dla wszystkich było jasne, że ten kryzys jest inny od poprzedniego, więc i odpowiedź musi być inna. Nikt nawet nie rozważał budżetowej dyscypliny (trzymania w ryzach finansów publicznych), bardzo szybko osiągnięto ogólnoświatowy konsensus, że gospodarka potrzebuje potężnego impulsu.