"Podwyżki cen prądu nie są dokuczliwe, bo coraz więcej zarabiamy. Rekompensaty nie są potrzebne - mówi @RTDW_Nowy_Swiat były minister energii, poseł PiS @Tchorzewski_K" - przekazał na Twitterze dziennikarz Radia Nowy Świat Klaudiusz Slezak.

Naimski o cenach prądu

Tak prąd drożeje i będzie drożeć. Średnio 8 złotych miesięcznie. Energia, którą mamy z elektrowni węglowych jest coraz droższa. Musimy do niej dopłacać koszt emisji dwutlenku węgla. To jest system, który został wprowadzony w UE. Chodzi o zmiany klimatyczne, ten reżim - tak to można nazwać - został na nas nałożony – mówił Piotr Naimski minister i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej w RMF FM.

Opłaty są coraz wyższe i jednocześnie nie można przewidzieć jakie będą - dodał.

Polityk był pytany, kiedy ceny prądu będą spadać?

Mamy nadzieję, że od 2030 roku - stwierdził pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.