Czymś, co w ostatnim czasie dotknęło branżę, jest duży wzrost cen stali. Mam nadzieję, że to sezonowy skok, ale mimo wszystko spowodował pogorszenie rentowności niektórych kontraktów. To jest bolesne zwłaszcza w przypadkach, w których oferty były składane w okresie, kiedy ceny stali były znacznie niższe. Obserwujemy teraz też wzrost cen asfaltu, co ma związek z rosnącymi notowaniami ropy naftowej.