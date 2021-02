Nie będzie żadnych opóźnień należnego świadczenia dla ok. 40 tys. pracowników spółki - powiedział Głogowski w rozmowie z ISBnews.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że łączny koszt tej wypłaty to ok. 300 mln zł.

PGG wystąpiło w minionym roku o 1,75 mld zł wsparcia, z tarczy antykryzysowej zarządzanej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i do tej chwili nie otrzymało środków z tego tytułu.

PGG jest największa firma w sektorze węgla kamiennego w Unii Europejskiej. W 2020 roku wydobycie w jej kopalniach wyniosło ok. 24 mln ton co oznacza spadek o prawie 5 mln ton w stosunku do 2019 roku.