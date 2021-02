Lévy będzie w delegacji francuskiego ministra ds. handlu Francji Franca Riestera. Wizyta odbędzie się w rocznicę wizyty w Polsce prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Rozmowy międzyrządowe mają też dotyczyć handlu i innych kwestii bilateralnych.

O tym, że Francja wzmaga starania o polski atom pisaliśmy już 14 grudnia. Polski rząd nie rozmawia więc tylko z USA o możliwości budowy pierwszej elektrowni jądrowej w kraju. Także przedstawiciele EDF deklarują, że byliby w stanie zapewnić nie tylko sam reaktor, ale i odpowiednie rozwiązania w zakresie finansowania budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Program energetyki jądrowej w Polsce

Zgodnie z aktualizacją programu energetyki jądrowej (PPEJ) w Polsce planowana jest budowa od 6 do 9 GW mocy jądrowej w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, reaktory PWR. Bloki miałyby być uruchamiane po kolei w latach 2033-2043 i być w stanie pracować nawet 80-100 lat. Zakłada się wybór jednej wspólnej technologii oraz jednego współinwestora strategicznego powiązanego z dostawcą technologii.

W najnowszym projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oszacowano potrzebne do tego nakłady na ok. 150 mld zł.

W październiku, tuż przed przegranymi przez Donalda Trumpa wyborami, Warszawa podpisała z USA umowę o współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej. Amerykanie mają w ciągu 18 miesięcy przygotować ofertę, która obejmie budowę, eksploatację, a także wkład finansowy przy budowie atomu w Polsce. Pod koniec ubiegłego roku w rozmowie z DGP Piotr Naimski mówił, że o polski atom "pytają różni", ale że liczba potencjalnych partnerów do inwestycji jest ograniczona ze względu na nasze warunki, takie jak podział ryzyka i udział kapitałowy oraz dłużny. Wybór partnera i technologii do realizacji inwestycji powinien nastąpić na przełomie lat 2021/2022.