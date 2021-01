Obajtek za Morawieckiego?

Gościem Radia Wrocław był lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który został zapytany, czy jest możliwe, by Daniel Obajtek zastąpił Mateusza Morawieckiego na stanowisku szefa rządu.

Nie wydaję mi się, żeby Daniel Obajtek został premierem. W tak zwariowanej rzeczywistości mam nadzieję, że nie żyjemy. Mam średnie zdanie o Mateuszu Morawieckim, ale zamiana jego na Obajtka to już jest kuriozum - ocenił Kosiniak Kamysz.

"Radykalna część PiS-u chce budować radykalną lewicę"

Według lidera PSL Morawiecki ma aktualnie trudną sytuację w obozie rządzącym. A to dlatego, że zdaniem Kosiniaka-Kamysza do kontrofensywy w PiS rusza radykalny odłam tego ugrupowania.

Mateusz Morawiecki ma dziś trudną sytuację w obozie rządzącym, radykałowie dochodzą do głosu, radykalna część PiS-u chce budować radykalną lewicę, to widać od kilku dni po raz kolejny, radykalna część PiS-u chciała, żebyśmy nie korzystali ze środków europejskich, nie podpisali nowego budżetu, ani funduszu odbudowy pocovidowej i tak wpychają nas w taki zaścianek. Mateusz Morawiecki ma tutaj chyba inne zdanie, bo nie publikował wyroku na naszą prośbę, uspokajał sytuację, podpisał porozumienie, więc teraz przeszło do kontrofensywy wystawiając kontrkandydata, wiernego żołnierza, który wykona każde polecenie i zrobi wszystko zgodnie z regułami, czy bez tych reguł, tylko żeby się przypodobać prezesowi - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Najlepsza jest zmiana rządu i przejście PiS-u do opozycji. To jest najlepsza opcja dla Polski. Ale w tej sytuacji zamiana Morawieckiego na Obajtka no jest rzeczą co najmniej dziwną, jak nie kuriozalnie dziwną - dodał szef ludowców