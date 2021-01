Od 28 grudnia ub.r., początkowo do 17 stycznia br., do 30 stycznia rząd wprowadził obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa - m.in. restauracje mogą oferować jedzenie tylko "na wynos".

Borys: Otwarcie lokali gastronomicznych możliwe w maju

Szef PFR, pytany w RMF FM o działalność placówek gastronomicznych i trudności, jakie przeżywają właściciele tych firm, powiedział: Mamy program szczepień, wydaje się, że takim punktem zwrotnym w czasie tej pandemii z perspektywy tych firm może być maj, bo wydaje się, że do maja mamy szansę zaszczepić wszystkich seniorów, a są to osoby najbardziej narażone na zakażenie i wtedy zniknie ten podstawowy powód do tego, żeby zamykać firmy, starając się obniżyć poziom śmiertelności. Zaznaczył przy tym, że ten scenariusz jest możliwy, o ile nie ujawnią się nowe ryzyka.

Pomoc z Tarczy Finansowej PFR 2.0 otrzymało dotąd ponad 4 tys. placówek gastronomicznych, wypłacone im 682 mln zł - informował w tym tygodniu wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 ma umożliwić przyznawanie mikro, małym i średnim firmom subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Finansowanie w ramach programu jest udzielane od 15 stycznia 2021 r. i potrwa do 31 marca 2021 r. Wartość programu to 13 mld zł.