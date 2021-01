Być możemy będziemy mogli wyjechać nabez obaw o obostrzenia. Taki scenariusz zakłada Komisja Europejska, która zapowiedziała wczoraj, że do tego czasu 70 proc. mieszkańców UE będzie już zaszczepionych. Swobodne podróżowanie może umożliwić szczepionkowy paszport, który pozwoli na swobodne przekraczanie granic. Bruksela liczy jednak, że ujednolicony system uda się wprowadzić na poziomie globalnym we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO).