Najważniejszy jest ten środkowy. Z prognozy wynika, że do 2025 r. deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zdyskontowany inflacją z 2019 r., nieco wzrośnie – z 60 mld zł do 62,6 mld zł. Nominalnie zwiększy się z 63 mld zł do 72 mld zł. Także zeszłoroczna prognoza pokazywała taki trend. Jednocześnie polepszy się tzw. wydolność FUS. To możliwość opłacania świadczeń za pomocą pobieranych składek. Wyrażana jest w procentach i im jest wyższa, tym mniej do ZUS musi dopłacać bud żet. Jeszcze dwa lata temu w I połowie 2019 r. sytuacja FUS była na tyle komfortowa, że wydolność wynosiła prawie 83 proc. COVID załamał tę tendencję i rok później było to już nieco ponad 70 proc.