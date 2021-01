W przeliczeniu na jedno biuro oznacza to roczne wydatki na poziomie od kilkuset tysięcy do nawet kilku milionów złotych. W naszym przypadku będzie to 500 tys. zł – mówi prezes Funclubu Piotr Sućko i dodaje, że nałożenie dodatkowych kosztów na biura w sytuacji, gdy branża walczy o przerwanie, jest nieporozumieniem.