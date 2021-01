Jeżeli sytuacja epidemiczna nie ulegnie pogorszeniu, czyli np. jeżeli w Polsce nie da o sobie znać ta nowa mutacja koronawirusa, która jest bardziej zaraźliwa, moim zdaniem, od 1 lutego powinniśmy w 100% otworzyć handel, czyli w praktyce galerie handlowe - powiedział Gowin w "Magazynie EKG" radia TOK FM.

Natomiast, niestety, nie mam dobrych prognoz dla przedstawicieli tych branż, które są najbardziej dotknięte lockdownem, czyli właśnie dla turystyki i dla gastronomii. Tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość na co najmniej kolejne tygodnie - dodał.

Pytany czy chodzi o kolejne tygodnie czy miesiące, odparł: "za wcześnie na odpowiedź na to pytanie".

"Mamy do czynienia z bardzo licznymi niewiadomymi"

Doprecyzował, że wbrew wcześniejszym oczekiwaniom produkcja szczepionki przeciw COVID-19 jest prowadzona zbyt wolno, by w ciągu najbliższych dwóch kwartałów wyszczepić znaczną część populacji. Zaznaczył jednak, że mogą pojawić się nowe szczepionki, to - jak podkreślił - w zasadniczy sposób może zmodyfikować bieg wydarzeń.

Mamy do czynienia z bardzo licznymi niewiadomymi, […] rząd stara się podejmować decyzje przewidywalne, ale w interwałach co dwa tygodnie - dodał Gowin.

Obecnie obowiązujące dodatkowe obostrzenia, wprowadzone w ramach tzw. narodowej kwarantanny od 28 grudnia do 17 stycznia zostaną przedłużone do 31 stycznia. Zamknięte są hotele i stoki narciarskie, a także galerie handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i drogerii.

"Każdy sygnał od firm jest analizowany"

Gowin odniósł się też do kwestii otwierania lokali gastronomicznych przez niektórych przedsiębiorców mimo zakazów. Tłumaczą to tym, że nie mają nic do stracenia, bo grozi im bankructwo.

Nie chcę mówić o konsekwencjach prawnych, bo te są oczywiste. Ci przedsiębiorcy, którzy złamią warunki rozporządzania, po prostu nie otrzymają pomocy - powiedział Gowin.

Dziennikarz TOK FM zwrócił uwagę, że wiele firm nie zostało ujętych ani w tarczy branżowej 6.0, ani w tarczy PFR 2.0.

Każdy sygnał od firm jest analizowany. Konsultujemy to z ministerstwem finansów. Jeśli mamy wspólne rekomendacje, to one trafiają do Rady Ministrów. W przyszłym tygodniu ogłosimy dodatkową listę kodów działalności gospodarczej, które będą objęte tarczą finansową i zostaną dołączone do wcześniejszej tarczy branżowej. Nie chce dzisiaj o niczym przesądzać, to musi być decyzja Rady Ministrów. Będę rekomendował rozszerzenie listy o kilka dodatkowych form prowadzenia działalności gospodarczej - zapowiedział Gowin.

Czy widział pan regulamin tarczy PFR? - zapytał Tomasz Setta.

Przyznam, że w takie szczegóły nie wnikam - odparł Gowin. Prowadzący dodał, że regulamin jest jeszcze niedostępny, choć tarcza ma wejść w życie jutro.