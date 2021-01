‒ Chcemy, aby za najpoważniejsze przestępstwa przeciwko środowisku ‒ w tym te narażające ludzi na utratę zdrowia i życia oraz nielegalną działalność transgraniczną ‒ groziło nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Z kolei maksymalna sankcja za śmiecenie zostanie podniesiona z 500 zł do 5000 zł ‒ mówi Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska.

Dziś bowiem dla wielu osób dokonywanie zniszczeń w przyrodzie, nielegalne wylewanie ścieków do lokalnego akwenu czy niewłaściwe składowanie odpadów to drobne przestępstwa. Podczas gdy ‒ o czym jest przekonane MKiŚ ‒ to jedne z najszkodliwszych działań, bo dotykają często tysięcy obywateli, a długofalowo szkodzą kolejnym pokoleniom.