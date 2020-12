Już pod koniec listopada polskie, kierowane przez polityków Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, oprotestowało treść projektu konkluzji Rady i domagało się, by MSZ zablokowało prace w tym kształcie. Nasi rozmówcy wskazują, że słowo „gender” jest niejasne semantycznie, nie posiada definicji w prawie UE i nie występuje w unijnym prawie pierwotnym, w przeciwieństwie do wyrażenia „equality between men and women”, czyli „równość między mężczyzną i kobietą” (m.in. art. 2 i 3 Traktatu o UE).