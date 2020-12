"Chcesz uciec z Brukseli? Mamy loty już od 14,99 euro (w tym przypadku nie polecamy miejsca przy oknie)" - brzmi oferta przewoźnika w pełniejszym kształcie. Dopiskiem w nawiasie Ryanair nawiązuje ironicznie do ucieczki przez okno, a potem po rynnie, czego próbował europoseł Jozsef Szajer.

Reklama

Ucieczka zakończyła się fiaskiem i międzynarodową kompromitacją. Parlamentarzysta został złapany i przesłuchany przez policję. Funkcjonariusze poinformowali, że europoseł został ranny, kiedy uciekał z budynku zjeżdżając po rynnie. W jego plecaku znaleziono narkotyki.

Orgia w centrum Brukseli

Gejowska orgia odbyła się piątek w piwnicy baru przy Rue des Pierres w centrum Brukseli.

Większość z 25 uczestników stanowili mężczyźni. Zostali ukarani mandatami za naruszenie obostrzeń wprowadzonych w ramach walki z koronawirusem. W Belgii bary i restauracje są zamknięte, nie można też urządzać imprez czy spotkań.

Niespotykana hipokryzja

W wyniku afery Jozsef Szajer, jeden z założycieli Fideszu, partii Viktora Orbana, zrezygnował z mandatu eurodeputowanego. Media niebezzasadnie zarzucają mu rzadko spotykaną hipokryzję. Polityk był bowiem żonaty i publicznie homofobiczny - to on był autorem poprawek wpisującej zakaz małżeństw jednopłciowych do węgierskiej konstytucji.