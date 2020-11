"Agresywny marketing i wyprzedaże, których ucieleśnieniem jest Black Friday, międzynarodowe święto konsumpcji, skłaniają ludzi do nadmiernych zakupów. Przoduje w tym przemysł modowy, który jednocześnie przyczynia się do eskalacji kryzysu klimatycznego, degradacji środowiska i łamania praw człowieka" - czytamy w komunikacie grupy Extinction Rebellion Wrocław, przesłanym do redakcji. Aktywistki i aktywiści zamierzają bowiem w samo południe w piątek na wrocławskim rynku - na wysokości Oławskiej i Świdnickiej - urządzić nagi protest, który ma "popsuć świąteczne nastroje koncernom odzieżowym"

