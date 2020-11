W konkursie chodzi o stanowisko prezesa na okres wspólnej kadencji zarządu, która rozpoczęła się 10 stycznia 2020 r. i trwa do 10 stycznia 2023 r.

Jak poinformowała Rada Nadzorcza spółki, otwarcie zgłoszeń nastąpi w poniedziałek o godz. 12.15. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano na dni 10-12 listopada.

Poprzedni prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, po 10 miesiącach szefowania, gazowej spółce złożył rezygnację z funkcji z dniem 22 października 2020 r. Jak podało PGNiG, przyczyną rezygnacji były sprawy osobiste.

28 października Rada Nadzorcza PGNiG powierzyła pełnienie obowiązków prezesa wiceprezesowi Jarosławowi Wróblowi.

PGNiG jest spółką giełdową, notowaną na GPW od września 2005 r. Zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także - poprzez spółki zależne - magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. 71,88 proc. akcji należy do Skarbu Państwa, pozostałe 28,12 proc. do innych akcjonariuszy. Kapitalizacja spółki według kursu akcji z ostatniego piątku, to prawie 26 mld zł.