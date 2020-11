Szef rządu na piątkowej konferencji prasowej zaznaczył, że Polska ma też jeden z najniższych poziomów bezrobocia w całej UE - 3,1 proc. Według niego, dzięki działaniom rządu udało się obronić 5 mln miejsc pracy.

Jak mówił, obrona miejsc pracy jest "oczkiem w głowie rządu". - Gospodarka się odbijała bardzo dobrze do września, do początku października. Teraz mamy do czynienia z sytuacją trudną, kiedy razem znowu musimy dopasować instrumenty finansowe do ratowania przedsiębiorców, do pomocy branżom najmocniej dotkniętym przez ten nasz hamulec bezpieczeństwa, który musieliśmy zaciągnąć - mówił Morawicki.

Staramy się wychodzić naprzeciw z bardzo dużymi programami finansowymi, które mają służyć ochronie gospodarki i do tej pory - zdaniem m.in. Międzynarodowego Funduszu Walutowego - obroniliśmy gospodarkę w najwyższym możliwym stopniu w stosunku do PKB w Europie w porównaniu do wszystkich krajów Europy - stwierdził Morawiecki.

Szef rządu wskazywał na obostrzenia w m.in. przemieszczaniu się zastosowane w ostatnich dniach w innych krajach Europy, m.in. całkowity lockdown czy godziny policyjne. - My także musieliśmy włączyć ten hamulec bezpieczeństwa - mówił premier.

Po dynamicznym odbiciu w trzecim kwartale jesteśmy w okresie ponownego spowolnienia. Ale przetrwamy razem ten czas. Drodzy państwo, drodzy przedsiębiorcy. Wierze w to, że instrumenty, które zastosujemy teraz (...) będą dobrze dopasowane do waszych potrzeb - mówił Morawiecki.

10 działań antykryzysowych dla firm

Jak oświadczył na konferencji prasowej Morawiecki, pierwszym elementem mają być subwencje z tarczy finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych, pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem analogicznego okresu w 2019 r.

Drugim elementem ma być umorzenie części subwencji z tarczy finansowej PFR dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorach objętych restrykcjami sanitarnymi, pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc.

Następnym punktem jest wydłużenie programu tarczy finansowej dla dużych firm co najmniej do wiosny 2021 r.

Kontynuowane mają być program gwarancji: de minimis dla małych i średnich, oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm.

Kontynuowane mają być dopłaty do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego, przedłużone zwolnienia ze składek ZUS.

Dofinansowane mają być zmiany zakresu działalności w ramach dotacji na biznes dla tych, którzy chcą zmienić branżę.

Ostanie punkty, wymienione przez Morawieckiego, to polityka drugiej szansy i dofinansowanie leasingu.

Jest to nowa strategia, wzbogacona o wiele instrumentów - oświadczył Morawiecki, dodając, że „będziemy działać szybko i z determinacją”.

Punkt 1 - to subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wys. do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.

Punkt 2 - dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami.

Punkt 3 - wydłużenie Tarczy Finansowej dla dużych firm co najmniej do marca-kwietnia 2021.

Punkt 4 - pożyczki długoterminowe z gwarancją - kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm.

Punkt 5 - kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

Punkt 6 i 7 - przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami i zwolnienia ze składek na ZUS dla branż dotkniętych restrykcjami.

Punkt 8 - dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach dotacji na biznes.

Punkt 9 - polityka drugiej szansy.

Punkt 10 - dofinansowanie leasingu.