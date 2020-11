"Jesteśmy w pełni przygotowani do dalszego wsparcia dla firm i ochrony miejsc pracy. TF MSP to obecnie 61 mld zł, czyli mamy bufor 14 mld zł. TF DF zakładamy 10 mld zł, czyli mamy 15 mld zł bufor. Środki są wystarczające i powinny być głównie dopasowane do potrzeb" - napisał Borys na swoim koncie na Twitterze.

Wczoraj rząd zapowiedział pakiet działań osłonowych dla gospodarki w związku z częściowym lockdownem.

Planowane są m.in. subwencje w ramach tarczy finansowej PFR w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.; umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%; oraz wydłużenie programu tarczy finansowej dla dużych firm do 31 marca 2021 r. (w zakresie przyjmowania wniosków).

W ramach tarczy finansowej dla MŚP ponad 345,5 tys. firm otrzymało środki w łącznej wysokości 60,5 mld zł.

Tarcza finansowa zakłada ok. 100 mld zł subwencji (w tym 60 mld zł środków bezzwrotnych) wsparcia dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw. Program składa się z 3 podstawowych komponentów: do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł.