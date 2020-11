Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i legalnie chciały sprzedać kwiaty pod cmentarzami, lecz zamknięcie nekropolii im to uniemożliwiło, nie otrzymają państwowego wsparcia. To trafi wyłącznie do przedsiębiorców.

Szczerze mówiąc, zapomnieliśmy o osobach prowadzących działalność nierejestrową – przyznaje jeden ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego. Reklama Przypomnijmy: działalność nierejestrowa wynika z art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.). Przepis ten określa, że nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie jest to 1300 zł) oraz która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Patryk Słowik