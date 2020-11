Szef rządu pytany był podczas środowej konferencji prasowej o to, kiedy przedsiębiorcy dowiedzą się, jaka będzie dla nich pomoc w związku z wprowadzanymi z powodu pandemii obostrzeniami i kiedy zacznie działać wskazał, że "ulgi, takie jak postojowe czy ulgi w zapłacie ZUS albo dopłaty do wynagrodzeń będą obowiązywały od 1 listopada".

Tam gdzie nie potrzeba jest uregulowań prawnych, tam gdzie nie jesteśmy zależni od Senatu czy od prac parlamentarnych, wdrażać to będziemy niemal natychmiast - zapewnił premier. Zaapelował do Senatu, by "jak najszybciej i jak najczęściej się zbierał, po to, żeby można było jak najszybciej reagować na to, co się dzieje".

Premier zwrócił uwagę, że dzisiaj na kontach przedsiębiorców jest kilkadziesiąt miliardów złotych więcej depozytów niż przed pandemią - "ponad 50 mld zł więcej". "W przypadkach wielu branż, wielu przedsiębiorców, pracodawców dzisiaj ta płynność jest. Wiosną - w marcu, kwietniu płynności nie było, dlatego odpowiedzieliśmy błyskawicznie wtedy tarczą finansową, tarczą antykryzysową" - przypomniał.

Zaznaczył, że obecnie "nasza pomoc będzie bardziej selektywna, będzie trafiała do tych branż, do tych przedsiębiorców, którzy będą najbardziej tego potrzebowali". Dodał, że chodzi o ok. 25 branż czy podbranż.