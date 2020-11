Wszystko może się zmienić jutro lub pojutrze. Na teraz decyzji jeszcze nie ma – mówią źródła money.pl z kręgów rządowych o zamknięciu centrów handlowych.

Rozmowy trwają. Jest to jeden z pomysłów na walkę z pandemią, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. Premier się waha - mówił inny informatorów w rozmowie z money.pl.

Nie planujemy znaczących obostrzeń gospodarczych. Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe rozwiązania, to mogą one dotyczyć tylko handlu. Osobna sprawa to czy nie zbliża się pora, by ograniczyć pozazawodową aktywność Polaków - mówił niedawno wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Branża krytykuje pomysł rządu o zamknięciu galerii.

Będzie to bardzo złe rozwiązanie. Zarówno sieci zrzeszone w POHiD jak i centra handlowe udowodniliśmy, że jesteśmy miejscami bezpiecznymi. Ciągle dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i klientów. Branża handlowa poniosła wydatki na poziomie 350 milionów złotych, aby klienci i pracownicy czuli się w sklepach bezpiecznie – mówiła w rozmowie z money.pl Renata Juszkiewicz, szefowa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.