Sytuacja jest bardzo poważna, z czego nie wszyscy sobie chyba zdają sprawę. Przyrosty dzienne (zakażeń) powodują, że służba zdrowia, która już w tej chwili jest na skraju wytrzymałości, jeżeli nie wprowadzimy nadzwyczajnych rozwiązań, może w ogóle ulec pod ciężarem napływu chorych - mówił Dworczyk w Sygnałach Dnia w Programie 1 Polskiego Radia. Jak dodał, z tego powodu premier Mateusz Morawiecki podpisał dzisiaj w nocy sześć decyzji administracyjnych zobowiązujących duże spółki Skarbu Państwa, albo takie, w których SP ma większościowy udział, do budowach kolejnych szpitali tymczasowych na ponad 3 tys. miejsc dla pacjentów covidowych.

Szef KPRM dopytywany, potwierdził, że szpitale te stanowią dodatkową pulę szpitali tymczasowych, poza szpitalami, które mają być budowane w największym miastach w Polce. To jest kolejna pula. Za szpitale tymczasowe budowane w województwach odpowiedzialni są wojewodowie - poza tym pierwszym szpitalem (na stadionie PGE Narodowy - PAP), który był pilotażem, z którego powstała instrukcja budowy szpitali tymczasowych, którą każdy wojewoda otrzymał - zaznaczył Dworczyk. Jak dodał, teraz do wojewodów dołączają jeszcze duże spółki Skarbu Państwa, które też budują szpitale tymczasowe". "Wszystko to jest podyktowane troską o to, by pacjenci covidowi mogli być przyjmowani a ich napływ będzie na pewno wzrastał" - powiedział minister.

Pytany o lokalizację szpitali tymczasowych, które zostaną zbudowane przez spółki Skarbu Państwa, powiedział, że decyzje administracyjne premiera wskazują w większości przypadków na województwa poza Mazowszem, gdzie zostały wskazane konkretne miasta, czyli Płock i Ostrołęka. W pozostałych przypadkach to są województwa takie jak Małopolska, Śląsk czy Pomorze - odparł szef KPRM.

W czwartek na Stadionie Narodowym został uruchomiony pierwszy szpital tymczasowy; jest to oddział szpitala MSWiA. Dworczyk mówił na czwartkowej konferencji prasowej, że docelowo będzie on dysponował 1200 łóżkami. "W pierwszym etapie, który dzisiaj właśnie się kończy, uruchamiany 300 łóżek. Kolejny etap, to będzie za tydzień, dojdziemy do 500 łóżek. I potem w kolejnym etapie łącznie 1200 łóżek" - powiedział. Zaznaczył, że na te 12000 łóżek sto to będą łóżka OIOM-owe.