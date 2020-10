Powołaliśmy wspólnie spółkę akcyjną Przyjazne Państwo, które już zostało zarejestrowane, o kapitale akcyjnym wynoszącym 100 tys. zł. Jesteśmy po rozmowach z innymi osobami i chcemy zebrać dodatkowo 4 mln zł. Będzie to wąska grupa do 10 inwestorów. Środki potrzebujemy do uruchomienia pierwszej produkcji piwa o nazwie BUH - powiedział Palikot podczas wideokonferencji.

W tym roku nie planujemy upublicznienie spółki, ale nie wykluczamy, że nastąpi to w przyszłym roku. Dzisiaj w bardzo wąskiej grupie realizujemy prywatną emisję - podkreślił Palikot.

Dodał, że pierwsza partia piwa BUH będzie uwarzona przez Browar Tenczynek. Spółka ma w planach kolejne produkty w kategorii piw, alkoholi mocnych oraz napojów bezalkoholowych. Część z nich będzie oparta na wyrobach konopnych. Będą też szampany bezalkoholowe bez dodatku chemii i cukru/niskosłodzone dla juniorów.

Sam proces warzenia konopnego piwa odbywać się będzie metodą górnej fermentacji, tak jak w przypadku piw IPA. Będzie oparty na chmielach amerykańskich z rodziny konopi, które mają smak i zapach zbliżony do konopi siewnych - wyjaśnił Palikot.

Za marketing i kreacje brendów będzie odpowiadać Kuba Wojewódzki, a także Tomasz Czechowski, który dodatkowo będzie odpowiedzialny za dystrybucję. Ja zajmę się w spółce zarządzaniem, zbieraniem środków na produkcję i zlecaniem produkcji - dodał Palikot.

Jeszcze w tym roku BUH trafi do szerokiej sprzedaży, między innymi na bazie kanałów dystrybucji piw Browaru Tenczynek. Okazję do degustacji będą też mieć goście w restauracjach Kuby Wojewódzkiego, a także powstającej sieci Alkotek Janusza Palikota - powiedział Czechowski.

Tomasz Czechowski jest członkiem zarządu spółki Doctor Brew, która docelowo połączy się z Manufakturą Piwa Wódki i Wina (właścicielem m.in. Browaru Tenczynek).

W tej chwili trwa proces łączenia ze spółką Doctor Brew i myślę, że od stycznia już będziemy formalnie po tym procesie - dodał Palikot.

Założyciele spółki zapowiedzieli, że będą koncentrować na opracowaniu receptur, kreowaniu marek i ich promocji w Polsce. Do końca 2021 roku, czyli już w pierwszym roku działalności, spółka planuje osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 7,5 mln zł, podano w komunikacie.

Według spółki, rynek konopi uważa się za jeden z najszybciej rosnących w ostatnich latach. Z danych New Frontier Data wynika, że w 2019 roku w skali globu wart był ponad 344 mld USD, z czego 1/5 przypada na Europę. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w 2017 roku areał upraw konopi w Polsce wynosił 1 288 ha, a w ubiegłym roku już 3 556 ha, podsumowano w materiale.