"Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 12 października 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.023.255.814 (jeden miliard dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście) akcji zwykłych spółki ALLEGRO.EU SOCIÉTÉ ANONYME, o wartości nominalnej 0,01zł (jeden grosz) każda (...)" - podała w komunikacie GPW.

Jak dodano, faza notowań ciągłych rozpocznie się o godz. 9.15 i potrwa do 16.50. Allegro 14 września ogłosiło zamiar przeprowadzenia oferty publicznej i debiutu na GPW. Zysk netto Allegro w pierwszym półroczu br. wzrósł rok do roku do 289,7 mln zł z 195,7 mln zł.