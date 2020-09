Zmianę potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Wczoraj zgodził się na nią rząd, przyjmując projekt dużej nowelizacji trzech ustaw o podatku dochodowym.

Zryczałtowany podatek wyniesie – tak jak dziś przy najmie prywatnym – 8,5 proc. przychodów i 12,5 proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł.

Planowana zmiana to dobra wiadomość dla podatników, którzy nie ponoszą dużych kosztów przy wynajmowaniu licznych mieszkań, domów czy lokali użytkowych. Stosując ryczałt, nie można co prawda odliczyć wydatków (podatek płaci się od przychodu), ale w zamian odpowiednio niższa jest jego stawka. W efekcie podatnikom może się bardziej opłacać uiszczać 8,5 proc. od przychodów (i 12,5 proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł) niż PIT na ogólnych zasadach (czyli według skali: 17 proc. i 32 proc.) lub według liniowej stawki 19 proc.

Zmiana położy także kres licznym wątpliwościom, czy wynajem jest jeszcze prywatny, czy już w ramach działalności gospodarczej. Dziś jest to główną przyczyną sporów z fiskusem o tę formę opodatkowania. Z reguły podatnicy usiłują uzasadnić, że wynajmują swój majątek prywatnie, a nie w ramach biznesu.

– Po zmianie, niezależnie od tego, czy przychody z najmu zostaną przyporządkowane do źródła „najem prywatny”, czy do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” (jako najem składników majątku związanych z tą działalnością), do obu rodzajów przychodów będzie miała zastosowanie taka sama stawka ryczałtu – tłumaczy Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, menedżer w spółce doradztwa podatkowego MDDP.

Z odpowiedzi MF na pytanie DGP wynika ponadto, że ryczałtem według dwóch stawek (8,5 proc. oraz 12,5 proc. od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł) będzie opodatkowana większość przychodów związanych z wynajmem oraz zakwaterowaniem.

Skorzystają na tym całkiem spore firmy. Przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowelizacji zakłada bowiem aż ośmiokrotne podwyższenie limitu przychodów umożliwiających korzystanie z tej uproszczonej formy opodatkowania – z 250 tys. euro do 2 mln euro.

