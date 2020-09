Jak wskazuje Centrum Informacyjne Rządu, istotą tego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach.

Środki, które zostaną w firmie będzie można przeznaczyć na inwestycje, co przełoży się na wzrost gospodarczy, a estoński CIT ma też przeciwdziałać negatywnym następstwom koronawirusa - podkreśla CIR.

Zgodnie z projektem, z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne.

Przychody nie będą mogły przekraczać 100 mln zł rocznie, co - według CIR - powoduje, że dotyczy to ok. 97 proc. polskich firm.

Warunkiem skorzystania będzie zatrudnianie co najmniej trzech pracowników na umowę o pracę, lub ponoszenie adekwatnych miesięcznych wydatków na wynagrodzenia z tytułu innych umów. Przy czym dla podatników rozpoczynających działalność wystarczający jest wzrost zatrudnienia corocznie o co najmniej jednego zatrudnionego – począwszy od drugiego roku podatkowego – aż do osiągnięcia wymaganego poziomu trzech pracowników. Co więcej, w pierwszym roku podatkowym warunek będzie spełniony, jeżeli mały podatnik zatrudnia co najmniej 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.

Według rządu, nowe rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorstw, które mają mniejsze możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego, np. z kredytów bankowych. CIR wskazuje, że z badań OECD wynika, iż co trzecia mała i średnia firma nie uzyskała potrzebnego finansowania dłużnego.

Według CIR, korzyści dla przedsiębiorców z estońskiego CIT to likwidacja barier rozwojowych, poprawa płynności finansowej, możliwości inwestycyjnych, zdolności kredytowej, a także produktywności i innowacyjności. Rząd utrzymuje, że to także mniej formalności podatkowych.

Jako korzyści dla gospodarki CIR wskazuje m.in. większą odporność na dekoniunkturę, wzrost innowacyjności i konkurencyjności, oraz atrakcyjności inwestycyjnej.